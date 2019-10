Feestelijke opening van kinderwandeling Neteland Antoon Verbeeck

15 oktober 2019

De nieuwe kinderwandeling in het Neteland wordt op zondag 20 oktober feestelijk geopend door de provincie. ‘Op stap met de kleine vos’ is een wandeling die speciaal ontwikkeld werd voor de allerkleinsten. Het parcours is 800 meter lang, onderweg kom je 4 infopanelen tegen met een leuke opdracht of een leuk spel om samen met je gezin te doen. “Bovendien zijn er ook twee speelzones in dit bos. De wandeling wordt geopend in aanwezigheid van Jan De Haes, gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen, Dirk Broes, schepen van Jeugd in Duffel en de kapoenen van Scouts en Gidsen Duffel-West. Na de plechtige opening mag iedereen op eigen tempo de wandeling afleggen en kan iedereen van een warm drankje genieten”, klinkt het bij de provincie. Wandelaars zijn welkom tussen 14 en 16 uur in Provinciaal groendomein Neteland, Liersesteenweg 44 in Duffel.