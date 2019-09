Elise ontwerpt T-shirts voor Duffelaars uit ‘East Side’, ‘West Side’ en ‘The Mijlstreet’ Antoon Verbeeck

19u42 0 Duffel De Antwerpse Elise Robeers (31 jaar) is met een eigen merk gestart dat zich focust op gepersonaliseerde gifts rond de gemeente Duffel. Alle opschriften worden door Elise zelf gecreëerd en gezeefdrukt op de kledingstukken. Wim Soutaer en Charles Van Domburg pronkten al met een T-shirt van ‘Kletskop’, de naam van Elises merk, op het podium van Costa Duffla.

Elise, die momenteel in Antwerpen woont, maar binnenkort terug richting Duffel keert, verdient haar brood als leerkracht lichamelijke opvoeding in secundaire scholen in Kontich. “Ik ben zowel sportief als creatief, en zocht voor die laatste karaktertrek een nieuwe uitlaatklep. Onder de vriendinnen sta ik bekend als de zotte, creatieve vrouw die ofwel met lege handen toekomt, omdat haar idee niet is afgeraakt, ofwel met het zotste creatieve geschenk. Toen ik eind vorig jaar, met kerstmis, een zwangere vriendin wou verrassen, heb ik zelf een rompertje ontworpen. Mijn schoonzus wees me er toen op dat ik in plaats van het te laten drukken, het gewoon zelf kon leren zeefdrukken”, vertelt Elise. Een zeefdrukcursus later, was Elise gebeten door het creatieve proces. “Ik haal ontzettend veel plezier uit het creëren van illustraties en slogans en het zeefdrukken op textiel. Sinds kort ben ik dan ook met mijn eigen merk gestart: ‘Kletskop’. De naam is een verwijzing naar mijn metekindje, Fran. Zij had tot haar 3 jaar amper haar, en was voor mij de schattigste. Dezelfde liefde probeer ik nu ook in mijn merk te leggen.”

Elise ontwierp een East- en West-side T-shirt, verwijzend naar Duffel-Oost en Duffel-West, en later ook ‘The Mijlstreet’. Om de vrede in Duffel te bewaren tekende ze ook een mooie skyline, die de twee kanten vertegenwoordigd. Verder verkoopt ze ook ‘Duffelbags’, kleine reistassen. Elise blijft haar assortiment vernieuwen en staat open voor vele creatieve ideeën en samenwerkingen. “Naast deze Duffelitems personaliseer ik ook rompertjes en babygifts, dat is hoe Kletskop ooit begon. Mensen kunnen bij Kletskop terecht voor persoonlijke gifts waarbij bijvoorbeeld het design van het geboortekaartje of een aangereikt idee door mij uitgewerkt kan worden en op verschillende items gedrukt kan worden. De items worden stuk voor stuk door mij met liefde gedrukt. Een intensief proces, maar ik doe het ontzettend graag. Ik huur een zeefdrukatelier waar ik me volledig kan focussen op Kletskop.”

Hoewel Kletskop nog in zijn kinderschoenen staat, kan je het al wel in de handel vinden. In Duffel vind je de items in ‘t Klavertje Vier, de kranten- en geschenkwinkel in de Merodestraat. Voor gepersonaliseerde geschenken kan je terecht in de buurtwinkel in Waarloos of op de Instagram of Facebookpagina van Kletskop. Daar kan je op bestelling gepersonaliseerde items verkrijgen. “Echt heel bekend is Kletskop nog niet, maar daar werk ik aan”, vertelt Elise. “In augustus droegen Wim Soutaer en Charles Van Domburg een Kletskop-shirt tijdens hun optreden van Costa Duffla. Dat heeft wel wat interesse teweeggebracht bij de mensen. ‘t Klavertje Vier was zo vriendelijk om mijn merk te verwelkomen in hun zaak en de samenwerking is inspirerend. We zullen zien hoe het loopt. Het is en blijft voor mij een hobby waar ik veel tijd en liefde wil insteken.”

Alle creatieve uitspattingen kan je volgen via www.instagram.com/kletskop.eu of www.facebook.com/Kletskop