Elise brengt sweater en winkeltas uit met corona-opschrift: “Een tas voor hamsteraars? Daar is ze te klein voor” Antoon Verbeeck

24 maart 2020

15u19 0 Duffel De Antwerpse Elise Robeers (31), gekend van onder andere de West-side en East-side Duffel T-shirts, pakt ludiek uit met een sweater en winkeltas met daarop een corona-opschrift; een knipoog naar de hamsteraars en personen die de maatregelen niet respecteren.

“Ik had eerst voor mezelf een sweater met daarop de quote ‘Ieder zijnen bubbel’ gemaakt, omdat ik merkte dat heel wat personen de maatregel om afstand te houden niet zo nauw namen. Via mijn instagramaccount kwamen er heel wat positieve reacties. Er mag trouwens in deze tijden wat meer plaats zijn voor luchtigheid”, zegt Elise.

Behalve de sweater breidde ze haar gamma ook uit met een winkeltas. “Op de tas heb ik het woord ‘hamster’ en een barcode gedrukt. Het ideale item voor de hamsteraars onder ons? Niet echt. De tas is net te klein is om verschillende pakken toiletpapier in te stoppen. Het is ludiek bedoeld.”

De leerkracht lichamelijke opvoeding stampte zo’n zes maanden geleden haar merk ‘Kletskop’ uit de grond. Via de site kan je een sweater of zak op de kop tikken. “Ik druk eigenlijk waar ik zin in heb. Het kan dus best zijn dat er nog gadgets en kledingstukken in dit thema zullen verschijnen. Het drukken van de opschriften doe ik, uiteraard, in mijn eigen kot.”

