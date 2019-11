Eline Van Kerckhoven (22) is nieuwe voorzitter Jong N-VA Duffel



Antoon Verbeeck

25 november 2019

11u33 2 Duffel De 22-jarige Eline Van Kerckhoven is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA Duffel. Van Kerckhoven, die op zaterdag werd verkozen, zit in haar laatste jaar psychologie aan de KU Leuven. Ze wil de ervaringen die ze daar opdeed ook inzetten in de gemeente.

“Maatschappelijk engagement is heel belangrijk in mijn studies. Dat wil ik de komende jaren ook uitdragen in Duffel. We moeten laten zien dat er wel degelijk nog geëngageerde jongeren zijn die inzitten met de gemeenschap”, zegt de nieuwe voorzitter.

Toon Jacobs wordt de komende twee jaar ondervoorzitter, Karsten Van Winkel is de nieuwe penningsmeester en Stef Mariën wordt secretaris van de afdeling.