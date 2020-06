Eerste vrouwelijke straatnaam in Duffel vernoemt naar eerste vrouwelijke burgemeester Clem Van Winkel Antoon Verbeeck

25 juni 2020

15u34 1 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel gaat de nieuwe zijstraat van de Groenstraat vernoemen naar ereburgemeester Clem Van Winkel-Herinckx. Hiermee krijgt de gemeente een eerste vrouwelijke straatnaam.De gemeenteraad stelt op maandag 29 juni definitief de naam Clem Van Winkelstraat vast.

Clem Herinckx werd in 1927 in het Vlaams-Brabantse Buizingen geboren. Na haar huwelijk met echtgenoot Bert Van Winkel nam ze zijn achternaam aan. Ze sloot zich aan bij de toenmalige CVP en werd de eerste vrouwelijke schepen van de gemeente Duffel. Ze wierp zich op als een voorvechter voor de rechten van de vrouw. In 1990 werd Van Winkel-Herinckx de eerste vrouwelijke burgemeester. Als burgemeester was ze onder meer verantwoordelijk voor de oprichting van de welzijnsraad, de cultuurdienst en de renovatie van het gemeentehuis. In 2000 verliet ze de politiek.

In 2015 overleed Van Winkel-Herinckx op 87-jarige leeftijd in het AZ Sint-Maarten in Mechelen.