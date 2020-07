Eerste schop in de grond voor Duffelse gymhal: “Het wordt een nieuwe ontmoetingsplaats in onze gemeente” Antoon Verbeeck

05 juli 2020

13u14 0 Duffel Aan de Rooienberg in Duffel werd op zondag het startschot gegeven voor de bouw van de gymhal. De hal zal de nieuwe thuisstek worden van turnvereniging ‘Oefening Geeft Kracht’ (OGK), goed voor 500 leden, en heeft een prijskaartje van rond de 1,5 miljoen euro.

Het dossier van de gymhal gaat al een tijdje mee aan en moest eerst enkele hindernissen overwinnen vooraleer het de finish kon halen. Zo was er in het verleden veel te doen rond de locatie van het nieuwe gebouw, kreeg men te maken met een virus, u wel bekend, en als kers op de taart ontdekte men een Romeinse waterput op de toekomstige site van de gymhal. Het koud zweet brak al uit bij patrimoniumschepen Jos Hellemans (CD&V), die in het verleden moest aanzien hoe de bouw van de Duffelse brandweerkazerne een jaar vertraging opliep na archeologische vondsten. “Ondanks de coronamaatregelen en de bijkomende archeologische opgravingen op de site kon de vooropgestelde timing behouden blijven. Begin volgende maand start de plaatsing van de staalbouw en zal de Duffelaar de bouw snel zien vorderen”, sprak Hellemans.

Verenigingen

“De gymhal staat hier mooi op zijn plaats, bij het zwembad en de sporthal. Het gaat niet zomaar een fabriek worden, wel een gebouw waar je als gebruiker fier op kan zijn. Als alles volgens de planning verloopt, starten nog voor Pasen 2021 hier de eerste trainingen. OGK kan al enkele maanden eerder met de inrichting van de hal beginnen. De nieuwe gymhal moet toch zeker 40 jaar meegaan.” Ook andere verenigingen zullen in de toekomst de zaal kunnen afhuren. “Niet alleen dat, want de verhuis van OGK naar de gymhal biedt ook perspectief voor andere verenigingen. OGK trainde in verschillende gemeentelijke zaaltjes in Duffel. Die uren komen nu vrij voor andere verenigingen. Met deze nieuwe gymhal kunnen we bovendien een veilige en hedendaagse sportinfrastructuur aanbieden voor honderden kinderen”, aldus burgemeester Sofie Joosen (N-VA), bevoegd voor sportbeleid.

Meer ruimte

“Vandaag is een beetje zoals op reis vertrekken. Vele jaren hebben we uitgezocht hoe we het gingen aanpakken en vandaag vertrekken we”, speechte voorzitter van de turnvereniging Rudy Steenackers. “De grote toestellen worden in de nieuwe hal vast opgesteld, waardoor onze gymnasten niet meer dagelijks de toestellen moeten opstellen en afbreken. Er liggen vaste matten en er is een valkuil. We investeren zelf 400.000 euro aan nieuwe turntoestellen.” Niet onbelangrijk: de ruimte is groot en hoog genoeg. “Wat nu in de schoolzaaltjes problematisch is. Alle 500 OGK-leden zullen de kans krijgen om hier te komen turnen, en scholen en andere verenigingen krijgen de kans om gebruik te maken van de zaal. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplaats in Duffel.”

De 11-jarige Sien Totté kreeg de eer om de eerste schop in de grond te steken. “Ik kijk al uit naar de nieuwe zaal. Nu moeten we eerst alle toestellen op hun plaats zetten vooraleer we kunnen turnen. In de nieuwe gymhal kunnen we meteen aan het sporten gaan”, klonk het enthousiast. Aan de Lierse bouwonderneming dhulst’ om de gymhal te realiseren. Streekintercommunale IGEMO verzorgt de coördinatie van het project.