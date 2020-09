Echtgenoot en dochter openen Clem. Van Winkelstraat, de eerste Duffelse straat met een vrouwennaam: “Zijn ontzettend fier” Clem Van Winkel was eerste vrouwelijke burgemeester in Duffel Antoon Verbeeck

26 september 2020

19u01 0 Duffel Een zijstraat van de Groenstraat in Duffel werd op zaterdag omgedoopt tot de Clem. Van Winkelstraat. Dat gebeurde in het bijzijn van de familie van de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente, die in 2015 overleed. Het is de eerste straat in Duffel die naar een vrouw is vernoemd.

Clem Van Winkel was een dame van primeurs. In 1970 kwam ze als enige vrouw in de gemeenteraad, vanaf 1976 werd ze de eerste vrouwelijke schepen en in 1990 werd ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Duffel, een ambt dat ze tot in 2000 bekleedde. Maar ook na haar overlijden in 2015 zorgt ze voor primeurs. De Clem. Van Winelstraat gaat namelijk de Duffelse geschiedenisboeken in als de eerste “vrouwelijke” straat. “De politieke erfenis van Clem Van Winkel zien wij vandaag nog in ons straatbeeld. Maar voor mij persoonlijk is haar grootste nalatenschap haar boodschap. Door veel te bereiken, liet Clem aan alle Duffelse vrouwen en meisjes weten dat ook zij kunnen leiden, uitblinken en verantwoordelijkheid nemen... net zo goed als een man”, sprak burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Eer

Het was haar liefde voor Albert ‘Bert’ Van Winkel die Clementina Herinckx in de jaren 50 vanuit Vlaams-Brabant naar Duffel deed verhuizen. Als vrouw afkomstig van een andere gemeente, in die tijd twee nadelen, schopte ze het tot eerste ‘burgermoeder’ van Duffel. De christendemocrate was in haar politieke carrière onder meer bevoegd voor sociale zaken, gezin, ontwikkelingssamenwerking, welzijn en cultuur. Belangrijke dossiers waren de oprichting van de welzijnsraad, de uitbouw van een volwaardige cultuurdienst op het gemeentehuis, en de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis. “Dit had had ze zeker een eer gevonden. Het idee van een eigen straatnaam zat nooit in haar hoofd. Daar was ze te bescheiden voor”, vertelt Bert Van Winkel. “Destijds was het de gewoonte dat de vrouw de naam van de man aannam”, zegt dochter Veerle. “Iedereen kent haar ook als Clem Van Winkel. Overal waar ze kwam stelde ze zich zo voor. Vandaar dat Herinckx, haar meisjesnaam,, niet in de straatnaam voorkomt. Op het straatbord staat de naam wel vermeld. We zijn ontzettend fier en danken de gemeente om aan haar te denken.”



Vrouwen

“Vandaag heeft Duffel opnieuw een vrouwelijke burgemeester, een vrouwelijke eerste schepen en een grote delegatie vrouwen in de gemeenteraad. Vanaf januari zetelen er zelfs meer vrouwen dan mannen in het schepencollege. En dat is de erfenis van Clem Van Winkel. Daarvoor bedank ik haar echt van harte. Laat deze straatnaam een blijvende herinnering zijn aan de volgehouden inspanningen van Clem. Van Winkel voor vrouwenrechten”, besloot Joosen.