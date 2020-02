Exclusief voor abonnees Duffelse sterrenzaak Nuance is klaar met verbouwen: “Meer ruimte voor gasten en personeel” Antoon Verbeeck

03 februari 2020

15u30 0 Duffel Sterrenrestaurant Nuance in de Duffelse Kiliaanstraat zit in het nieuw. De voorgevel kreeg een modern jasje en het interieur werd onder handen genomen. De zaak werd ook uitgebreid, al blijft het aantal personen die in de zaak kunnen dineren ongewijzigd.

Restaurant Nuance, goed voor twee sterren, heeft er een grondige make-over opzitten. In december 2018 werd het Chinees afhaalrestaurant naast de deur van Nuance verbouwd tot een imposante inkomhal voor de sterrenzaak. De laatste weken sloten chef Thierry Theys en gastvrouw Sofie Willemarck de deuren om zich te focussen op de restyling van hun interieur. “Een vijftal jaren geleden kreeg het interieur al een make-over, maar dat was toen niet zo drastisch als nu”, vertelt Thierry. “Het eten dat je serveert is het allerbelangrijkste, dat staat buiten kijf. Maar net zoals een mooi bord, moet ook het interieur een bepaald karakter weerspiegelen. We willen het totale plaatje aanbieden; er een beleving van maken. De gasten moet bij aankomst al het gevoel krijgen dat ze niet zomaar ergens gaan tafelen.”

