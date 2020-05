Duffelse speelpleintjes woensdag opnieuw open: “Voor kinderen tot 12 jaar” Antoon Verbeeck

26 mei 2020

Na het skateplein aan de Rooienberg mogen vanaf woensdag 27 mei ook alle 14 buurtspeelpleintjes in Duffel weer open voor kinderen tot 12 jaar. “Buitenspelen is heel belangrijk voor kinderen. Het is een broodnodige lichamelijke activiteit en uitlaatklep. Niet iedereen beschikt echter over een grote tuin. Het is dus een goede zaak dat we onze speeltuintjes weer kunnen openen”, zegt Dirk Broes (N-VA), jeugdschepen in Duffel. Kinderen jonger dan 12 mogen vrij spelen op de buurtspeelpleintjes. Iedereen vanaf 13 jaar die mee naar het speelpleintje gaat moet nog steeds 1,5 meter afstand houden van anderen. “Deel zo weinig mogelijk materiaal en was je handen voor én nadat je gaat spelen”, klinkt het nog.