Duffelse reuzen onder handen genomen door mandenvlechtster Antoon Verbeeck

02 juli 2019

12u33 0 Duffel Het lokaal bestuur liet de Duffelse reuzenfamilie opknappen door een mandenvlechtster, zodat de reuzen in topvorm zijn voor de Ballonnekensstoet in september. De draagmanden van de reuzenfamilie hadden enkele kleine beschadigingen.

Elk jaar stappen ze mee in de Ballonnekensstoet:De Duffelse reuzen Reus, Reuzin, Janneke, Mieke en Kinnebaba, Moor en Morin zijn een vaste waarde tijdens de Ballonnekensstoet en zijn ook regelmatig te gast in feestelijke optochten. Hoewel de Duffelse reuzendragers, die sinds november 2015 onder de naam Reuzengilde Duffel werken, zorgzaam omgaan met hun metershoge dorpsgenoten, hadden de vele verplaatsingen en optredens hun tol geëist. “Hier en daar doken kleine schadeletsels op. Om te beletten dat die zich verder zouden doorzetten, riep het lokaal bestuur de hulp in van een professionele mandenvlechtster”, aldus schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V).Dit voorjaar verbleven de manden een maand lang in het restauratieatelier van Lieve Lieckens uit Keerbergen. Lieckens bracht ze in staat van paraatheid voor deze en volgende Ballonnekensstoeten en reuzenoptochten.

Ruim drie jaar geleden kwam de Vlaamse reuzencultuur op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Duffelse reuzenfamilie maakt daar deel van uit. Ze draagt met trots de medaille van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen. “Binnen die erkenning heeft het lokaal bestuur het Erfgoedzorgplan voor de reuzencultuur in Vlaanderen onderschreven. Zo bestendigt het zijn engagement om de nodige zorg te besteden aan de Duffelse reuzen en de vereiste maatregelen te treffen om hun voortbestaan te garanderen. Eén van die maatregelen is het in goede staat houden van de draagmanden”, klinkt het. De opknapbeurt van de reuzen had een prijskaartje van 2.178 euro.