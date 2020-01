Duffelse Lieve De Meyer brengt monoloog rond dementie in Cinema Plaza Antoon Verbeeck

20 januari 2020

10u29 0 Duffel De Duffelse Lieve De Meyer brengt op 30 januari met het verteltheater Arto, eveneens uit Duffel, een muzikale monoloog rond dementie. Tijdens de voorstelling in Cinema Plaza komen verschillende aspecten van dementie aan bod, van het verzorgend personeel tot de persoon met de dementie en zijn familie.

“Deze voorstelling raakt de vele aspecten aan waarop je kan botsen bij deze ziekte. En leid je veilig door het labyrinth van mogelijkheden waar je terecht kan voor ondersteuning, zowel thuis als residentieel. De weg doorheen deze ziekte is niet recht maar kronkelig en vol twijfel, voor alle partijen. Je merkt dat heel wat personen die met dementie te maken krijgen, zowel patiënten als hun familieleden, zich vaak alleen voelen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, wil ik aangeven dat dat zeker niet het geval is”, vertelt Lieve, die samen met één muzikant het podium gaat delen. “Muziek is een belangrijk aspect bij deze ziekte. Een aantal nummers zijn zelfgeschreven, maar er passeren ook een aantal jazz-klassiekers de revue. Voor de vertelling zelf werkte ik samen met een zorgcentrum en een expertisecentrum voor dementie. Het verhaal, dat gebaseerd werd op de ervaringen die ik had met één van mijn tantes, draait rond het fictieve personage Marie. Ik breng haar verhaal, maar ook dat van haar familie en de zorgverleners. Met deze voorstelling richt ik me vooral op mantelzorgers en professionelen uit de sector, maar iedereen is uiteraard welkom.” De voorstelling, getiteld ‘Nu zijn alles... dingen’, start om 20 uur in Cinema Plaza. Tickets kopen doe je via deze link.