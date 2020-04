Duffelse Laure blikt terug op De Mol-avontuur: “Mijn frank viel pas toen ik thuis naar mijn exit-aflevering keek” Antoon Verbeeck

27 april 2020

18u22 0 Duffel "Na mijn exit-aflevering viel mijn frank: het is Alina!" De Duffelse Laure Mutsaars (47 jaar) was één van de tien kandidaten die de Kempische studente Alina niet wist te ontmaskeren als De Mol. Een gok op streekgenoot Salim uit Mechelen leverde haar een rood scherm op.

Laure viel af in aflevering vier, dit tot verrassing van menig mollenjager. De management assistent stond bij velen bovenaan het lijstje als De Mol 2020. “Ik had alles op Salim gezet. De vorige eliminaties had ik Christian en Bart als hoofdverdachten, maar na de proef met de fitnesstoestellen heb ik het geweer van schouder veranderd. Toen bleek dat Bart met Salim en Dorien een deal had gesloten voor pasvragen, dacht ik dat de tijd rijp was om alles op Salim in te zetten tijdens de eliminatievragen. Dat heeft mij mijn nek gekost”, legt Laure uit. “Op het einde van de aflevering waarin ik afval komt De Mol nog aan het woord. Toen ik thuis de uitleg van De Mol te horen kreeg viel mijn frank; het is Alina. De Mol zei dat er in de groep wordt gesproken over het feit dat het dit jaar maar een slechte mol is. Maar dat was iets dat alleen tussen mij en kamergenote Jolien leefde, als grap op ons eigen geklungel tijdens proeven. Alleen Alina, die mee op onze kamer lag, was daarvan op de hoogte. Ik doe mijn hoedje af voor haar sabotagespel. Zo jong en al zo’n rol, die toch eenzaam moet zijn, invullen; chapeau!”

Op yogareis

“Mijn man en kinderen wisten van mijn deelname. Voor mijn moeder en schoonouders moest ik dan weer een excuus verzinnen om mijn afwezigheid van drie weken te rechtvaardigen. Ik had verzonnen dat ik met een ex-collega, die nog last-minute een reisgezel zocht, op yogareis ging in Indonesië. Mijn moeder stelde zich daar vragen bij, maar geloofde het uiteindelijk. Na mijn eliminatie zou ik nog een weekje bij mijn nicht in Engeland verblijven, maar een huisbrand stak daar een stokje voor. Uiteindelijk heb ik die laatste week gewoon thuis gespendeerd. Kwam er bezoek, dan liep ik de trap op om me te gaan verstoppen. Op zo’n moment denk je dan: waar ben ik eigenlijk mee bezig?”, lacht Laure.

“Bij elk nieuw seizoen zit mijn gezin voor de buis. Zondag is bij ons thuis Mol-dag. De laatste jaren zat ik altijd maar te verkondigen dat ik me ga inschrijven, en dat werd vaak door mijn kinderen weggelachen. Jij kan niet liegen en saboteren mama, kreeg ik dan te horen. Uiteindelijk heb ik me dan toch maar eens ingeschreven en werd ik door mijn eigen verbazing geselecteerd. Ik had nochtans maar een simpel filmpje in de tuin opgenomen en opgestuurd naar de programmamakers.”

Parachute

“Of ik een goede saboteur zou zijn? Ik denk het wel. Bij verschillende collega’s en blijkbaar ook bij heel wat kijkers was ik een hoofdverdachte. Nochtans heb ik nergens echt gesaboteerd. Waarschijnlijk heeft mijn houding binnen de groep, waar ik toch eerst de kat uit de boom heb gekeken, veel te maken met mijn verdachtmaking. Mensen zagen blijkbaar ook een tip in het feit dat ik een geleidehond voor blinden opleid” zegt Laure. “Ik kan je verzekeren: deelnemen aan De Mol is écht wel zo leuk als het er op televisie uitziet. De lange opnamedagen moet je er wel bijnemen. Mijn hoogtepunt was ongetwijfeld de parachutesprong. Het stond al langer op mijn bucketlist, net als deelnemen aan De Mol.”