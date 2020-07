Duffelse jeugdkampen krijgen coronakosten terugbetaald: “Verenigingen hebben een ongelofelijke inspanning geleverd”



Antoon Verbeeck

02 juli 2020

11u35 0 Duffel De Duffelse jeugdverenigingen die op kamp gaan deze zomer kunnen rekenen op financiële steun van het lokaal bestuur. Naast de normale kampsubsidie kunnen ze alle kosten die gemaakt zijn in functie van het coronavirus terugbetaald krijgen.

De Vlaamse Overheid voorziet een Noodfonds voor de cultuur-, jeugd- en sportsector. Een deel van dat Noodfonds wordt via de lokale besturen verdeeld. Het lokaal bestuur van Duffel besliste deze week om de lokale jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen die kampen met overnachtingen organiseren. “De jeugdverenigingen hebben een ongelofelijke inspanning geleverd de afgelopen maanden”, zegt Dirk Broes (N-VA), schepen van Jeugd. “Ze zijn er in geslaagd om de zomerkampen op een coronaveilige manier te organiseren zodat heel wat Duffelse kinderen en jongeren toch op kamp kunnen vertrekken.”

Sportverenigingen

Bij sommige groepen hangen er stevige kosten aan de verplichte preventiemaatregelen. Het lokaal bestuur van Duffel wil hen daarom financieel ondersteunen en zal alle coronakosten achteraf terugbetalen. Sportverenigingen die een kamp met overnachting organiseren komen ook in aanmerking. “Het lokaal bestuur communiceert later nog in detail over de concrete procedure. Jeugdverenigingen houden in afwachting best alle betalingsbewijzen van coronakosten goed bij. Het gaat dan om de huur van extra sanitair of wasstraten, de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en dergelijke”, klinkt het.