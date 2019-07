Duffelse deejay 5NAPBACK beleeft drukke zomer: “Vandaag op Tomorrowland, morgen op eigen festival” Wannes Vansina

25 juli 2019

16u42 5 Duffel Tomorrowland inspireerde Laurens Van Herck (24) uit Duffel vijf jaar geleden om deejay te worden, deze editie mag hij drie keer plaatsnemen op een van de podia van het bekendste dancefestival ter wereld. Op 21 september pakt 5NAPBACK samen met Sakso en Matthias Roets uit met een eigen festival in zijn eigen gemeente.

Tomorrowland start dit jaar telkens aan het MAS in Antwerpen met ‘Invited Antwerp’. Zowel vorige week donderdag als vandaag draait 5NAPBACK er aan de knoppen. Morgen staat hij in de Rave Cave in Boom. “Voor mij is het allemaal met Tomorrowland in 2014 begonnen. Een vriend had op de camping een klein mengpaneeltje bij. Ik heb er mij vervolgens ook een gekocht, en dan een iets groter, en nog een groter.”

In 2016 won hij ‘Start to DJ’ van MNM en mocht hij bijgevolg in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike draaien op Ibiza. Intussen leeft hij fulltime van de muziek. Dit jaar heeft hij tussen 200 en 250 optredens, ook internationaal. Deze zomer was hij te zien op Balaton Sound in Hongarije en trekt hij nog naar Lloret de Mar in Spanje. “Maar Tomorrowland blijft speciaal, omdat het voor zo’n internationaal publiek is.”

Singles

Hij weet nog niet wat hij gaat spelen. “Doorgaans speel ik voor 90 procent eigen mash-ups die ik met niemand deel. Ik probeer altijd het publiek te lezen en moet rekening houden met de deejays na mij. Ik weet totaal nog niet wat ik ga doen. Indiërs gaan niet meezingen op ‘Krantenwijk’ van Lil Kleine. Draai ik dubstep dan kijken de Belgen ‘Wat ben jij aan het doen’, maar staan de Amerikanen voor het podium te headbangen.”

De ambities zijn groot. 5NAPBACK wil ooit op het hoofdpodium van Tomorrowland staan. “Dat zal nog wel een jaartje of drie duren. Eerst moet er nog wat muziek geproduceerd worden.” Morgen komt hij met een remix van ‘Feels like love’, zijn vijfde single waarmee hij al twee weken in de MNM 50 staat.

Treehouse Festival

Intussen werkt hij samen met Sakso en Matthias Roets ook volop aan een eigen festival: Treehouse Festival, op een voormalig voetbalveld aan de Acacialei. “Daar staat een grote eik, vandaar de naam. Aanvankelijk wilden we daar een stage rond bouwen, maar we hebben toch maar gekozen voor een overdekt podium. Dat is voor een eerste editie het veiligste.”

In totaal komen er twee podia: een main stage en een shomi stage. Op die laatste staan onder meer DJ LICIOUS, Delafino, Cemode, Elenore en Gee. Namen voor het hoofdpodium geven de organisatoren nog niet vrij. “Al kan ik al wel verklappen dat we volgende week de naam zullen vrijgeven van een bekende Nederlandse rapper.” Meer informatie op http://treehousefestival.be.

Pet

Voor wie zich nog zou afvragen waar hij zijn artiestennaam vandaan haalt: een snapback is een pet. “In ging vroeger altijd met een pet op naar festivals. Vandaar. Het is meteen ook handig voor merchandising.” En een beveiliging. “Tijdens Balaton Sound knalde ik bij het opspringen na een sitdown met mijn hoofd tegen het balkon. Ik had een serieuze kap in mijn hoofd, maar zonder snapback had het veel erger geweest.”