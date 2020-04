Duffelse Chiro en De Kunstfabriek spelen muziek voor inwoners Sint-Elisabeth Antoon Verbeeck

30 april 2020

Inwoners van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Duffel kregen van de leiding van Chiro Duffel-Oost en De Kunstfabriek een muzikaal hart onder de riem. De jeugdvereniging haalde trommels en trompetten boven en kwam als een echte fanfare de senioren entertainen. “Alle maatregelen werden vooraf besproken met gemeente en burgemeester. Er werden ook markeringen gezet op 1,5m van elkaar waarop we als leiding moesten staan. We schreven ook meer dan 100 kaartjes voor de inwoners van Sint-Elisabeth”, aldus Laure De Bruyn van Chiro Duffel-Oost. De Kunstfabriek bracht dan weer verschillende concerten, van een doedelzakspeler tot een akoestische set.