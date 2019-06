Duffelse buurt klaagt al twee jaar over vlekken op wagens en roet op huizen: “Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?” Antoon Verbeeck

11 juni 2019

17u53 3 Duffel “De vlekken en het roet zijn zichtbaar, maar wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid is een raadsel” De wagens van buurtbewoners uit de omgeving van de Kruisstraat, Groenstraat, Lange- en Korte Weverstraat in Duffel vertonen al twee jaar lang kleine parelmoerige vlekken, hun huizen en tuinmeubels zitten dan weer onder een laagje roet. Een aantal buren trokken aan de alarmbel bij de gemeente maar kregen tot nog toe geen gehoor.

In september 2017 werden in de buurt de eerste vlekken op de wagens opgemerkt. Een slechte wasbeurt bij de carwash, een verkeerd poetsmiddel of gewoon een vuile tweedehandswagen aangekocht; de buren hadden allemaal hun eigen vermoedens. “Maar toen één buur een foto in onze gezamenlijke Facebookgroep postte, ontstond er een sneeuwbaleffect. Iedereen had er last van. Niet alleen van vlekjes op de wagens, maar ook van roet en vlekjes op de ramen, daken en tuinmeubels. De schade wordt vastgesteld in een omgeving waar zo’n 200 gezinnen wonen, van de Kruisstraat tot aan de standplaats, Groenstraat, Bruinstraat, Lange en Korte Weversstraat. Alleen met een bepaalde samenstelling van producten krijg je de vlekjes weg”, legt buurman Dieter uit.

Metingen

Begin 2018 werden de politieke partijen van Duffel ingelicht, zo bevestigen enkele verenigde buren. “Stuk voor stuk waren ze geïnteresseerd en gingen ze de nodige diensten en Aleris, het aluminiumbedrijf hier verderop contacteren. Maar dan kwamen de lokale verkiezingen en werden andere personen verantwoordelijk. Nadien werd het windstil.” De buren gingen dan maar zelf op zoek naar de waarheid. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid kwam op hun vraag twee keer langs voor een inspectie. “Er kon geen oorzaak bepaald worden maar volgens het departement moeten we ons geen zorgen maken. Waarop is deze conclusie gebaseerd? De vlekjes en het roet zijn duidelijk zichtbaar. Het kan bijna niet anders dat dit ook gevolgen heeft voor onze gezondheid.”

“In het speelpleintje aan de Korte Weverstraat staat nu, na lang aandringen, een meetpaal. We zouden de eerste meetresultaten na een half jaar krijgen. We zijn ondertussen zes maanden verder, maar de deadline is nu verschoven naar einde van de zomer. Het wordt allemaal uitgesteld of ze steken hun kop in het zand. Er zijn ook klachten in de buurt over geur- en lawaaihinder. Ook dat werd gecontroleerd door Vlaanderen. De inspecties zijn echter zo kort dat er nauwelijks een deftige conclusie uit komt. Opnieuw blijft het muisstil op de gemeente omtrent de klachten.”

Gemeente

“In die twee jaar tijd hebben we vaak contact gezocht met de gemeente maar dat was vooral eenrichtingsverkeer”, vertelt een buurman. “Van de milieuambtenaar van de gemeente hebben we nog geen één bericht terug ontvangen. Aleris is communicatiever maar weerlegt tot op heden alle verantwoordelijkheid. Tijdens hun infomoment in april kregen we geen antwoorden op onze vragen. Wij hopen dat het lokaal bestuur van Duffel nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt. De gronden waar wij op wonen waren destijds landbouwgrond en eigendom van Aleris, en die werden door de gemeente omgevormd tot bouwgrond. Volgens de gemeente was deze omgeving dus geschikt om te wonen. Een gecoördineerde aanpak en een gesprek met alle partijen aan de tafel is hetgeen wij nu vragen aan de gemeente.”

Gesprek

Ook Aleris zelf is voorstander van een coördinerende rol voor de gemeente. “We weten dat de klachten er zijn en nemen deze heel ernstig. Zowel een intern onderzoek als een extern onderzoek van de milieu-inspectie leverde geen enkele indicatie op dat de oorzaak bij Aleris zou liggen. Dat wil echter niet zeggen dat we het hierbij laten. Om zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen, wordt er opnieuw een extern expertisebureau ingeschakeld”, reageert Nanda Aerts, communicatieverantwoordelijke van Aleris. “Onze naam wordt nu genoemd, maar er zijn ook nog andere bedrijven in de buurt. Vandaar dat wij openstaan voor gesprekken met niet alleen de buren en de gemeente, maar ook met de andere bedrijven rond de tafel.”

“Alle bedrijven op de site Stocletlaan zijn Klasse I bedrijven en daar heeft de gemeente geen handhavingsbevoegdheid. We zijn wel altijd voorstander van een gesprek. De betrokken partijen zijn dan: alle Klasse I bedrijven gevestigd aan de Stocletlaan, Milieu-inspectie Vlaanderen, de gemeente en het buurtcomité. De gemeente kan stappen zetten om alle partijen aan tafel te krijgen, maar als kanttekening dient nog meegenomen te worden dat we niet de bevoegdheid hebben om inzage te krijgen in de emissiewaarden van de verschillende bedrijven”, aldus milieuschepen van Duffel Theo Boel (N-VA).