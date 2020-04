Duffelse bib start met afhaaldienst tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

01 april 2020

13u35 0 Duffel Bibliotheek Duffel start volgende week met een afhaaldienst. Elk lid of inwoner kan vijf boeken, films of cd’s lenen.

De catalogus is online te checken en reserveren doe je per mail of telefonisch tijdens de openingsuren van de bib. “Tijdens deze periode hebben onze leners en inwoners nood aan extra lees-, kijk- en luisterplezier. Onze bibliotheek staat vol pareltjes. Daarom start de bib vanaf dinsdag 7 april met de organisatie van een afhaalsysteem. Reserveren kan al vanaf donderdag 2 april”, zegt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V).

Het hele proces en het afhalen gebeurt onder strikte veiligheidsregels met aandacht voor het respecteren van de sociale afstand. “Zo worden ingeleverde boeken 72 uur in afzondering gezet en neemt het bibliotheekteam hygiënische maatregelen bij het klaarmaken van de pakketjes.” Uitgeleende materialen kan men enkel binnenbrengen via de inleverpiramide. De uitleentermijn voor de bibliotheekmaterialen die tussen 13 maart en 3 mei 2020 moeten binnengebracht worden, is automatisch verlengd tot en met 14 mei 2020.