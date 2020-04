Duffels wzc Hof van Arenberg krijgt coronatesten: “Nog niemand overleden” Antoon Verbeeck

09 april 2020

Het Duffels woonzorghuis Hof van Arenberg is één van de 85 Vlaamse woonzorgcentra die binnenkort beschikken over coronatesten. Vlaanderen koos deze centra uit op basis van het aantal getroffen bewoners en via een steekproef. “Het is via die steekproef dat ons woonzorghuis uit de bus kwam. Dankzij onze bezetting zitten we momenteel in een comfortabele situatie. Alles is hier onder controle. Er is hier nog niemand aan het virus overleden”, aldus directeur Gert Noels.

In het Hof van Arenberg aan Rooienberg verblijven 84 senioren. 113 medewerkers, inclusief de technische dienst, zijn werkzaam in het woonzorghuis. Alleen de bewoners worden getest op het coronavirus. “Ik wacht nu al enkele dagen op de testen. Zodra we die hebben, kan de arts onze bewoners controleren”, klinkt het. In totaal verdeelt Vlaanderen 11.000 coronatests onder 85 woonzorgcentra.