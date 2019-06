Duffels showteam en kasteelpark in videoclip van Verenigde Naties Antoon Verbeeck

03 juni 2019

17u18 0 Duffel Het Duffels showteam Are U Famous is binnenkort te zien in een videoclip van het European Network of Environmental Professionals, een project van het Verenigde Naties-milieuprogramma. Acht dansers en choreograaf Kris De Jonghe gingen op locaties in Duffel en Oostende opnames doen voor de clip, die deze week online komt.

“De vraag om mee te werken aan de clip komt van een bevriende Amerikaanse danseres. Ik dacht eerst dat het een grap was, want de mensen die betrokken zijn bij het project zijn niet van de minsten. Grammy-winnaar Sadaharu Yagi en Federico Ferrandina werkten aan het nummer en BAFTA-winnares Puja Maewal neemt de regio van de clip op zich”, legt De Jonghe uit. “Bedoeling was dat er op verschillende locaties te wereld mensen zouden dansen op de muziek. Verschillende culturen, dansstijlen en landen komen aan bod. De clip moet een viering van de diversiteit in de wereld worden.”

Ter Elst

Are U Famous werd gekozen als vertegenwoordiger van Europa. Het showteam trok voor de opnames eerst richting de kust. “Op het strand en in het park van Oostende werden de eerste opnames gemaakt. Aangezien men zo tevreden was over het geleverde werk en men extra beeldmateriaal wou, zijn we ook nog gaan filmen in het park aan kasteelruïne Ter Elst in Duffel. Voor ons showteam is dit een zoveelste ervaring. Onlangs mochten we nog de sluitingsceremonie van de Special Olympics doen. Ook daar waren ze onder de indruk, want we mogen volgend jaar de openingsceremonie voor onze rekening nemen.”