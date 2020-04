Duffels judoteam viert 40ste verjaardag met boek: “Guinness World Record gehaald met meeste ippons in één uur” Antoon Verbeeck

03 april 2020

14u06 1 Duffel Raf Tits (62), oprichter en hoofdtrainer van Judoteam Jita Kyoei Duffel, kroop in de pen voor een boek rond de 40ste verjaardag van de club. In de publicatie komen verschillende hoogtepunten van de laatste vier decennia, waaronder heel wat titels, een wereldrecord en een televisieopname, aan bod. In december wordt ‘40 jaar judo in Duffel’ voorgesteld.

“Als 22-jarige was ik als zwarte band actief in de judoclub van mijn thuisgemeente Boom. Ik was daar de jongste trainer van het pak en had de ambitie om een echte toptrainer te worden. Een eigen club starten, leek me de snelste manier om dat doel te bereiken”, vertelt Raf. “Ik nam de kaart erbij en zag dat in Schelle en Duffel er nog geen judoclub actief was. In Schelle reageerde de gemeente lauw, in Duffel, een gemeente waar ik eigenlijk nooit kwam, was de toenmalige sportschepen wel enthousiast. En zo werd in 1980, in de turnzaal van de lagere school in de Kwakkelenberg, Judoteam Jita Kyoei Duffel geboren.”

Kasteeltrainingen en tv

“Ondertussen zijn we veertig jaar verder en is er heel wat gebeurd in onze club. Zo haalden we acht jaar na onze oprichting de nationale televisie met een deelname aan het spelprogramma Speel Op Sport, een competitie tussen verschillende sportclubs uit Vlaanderen die gepresenteerd werd door een nog piepjonge Gert Verhulst. In 2000 hadden we dan weer een Guinness World Record beet met de meeste ippons op één uur tijd. Maar ook op sportief vlak zijn er hoogtepunten. Tien jaar lang stonden we aan de top van België en konden we pronken met heel wat medailles, zowel op Europese als wereldkampioenschappen. Ook opvallend is dat we verschillende jaren hebben getraind in de Duffelse kastelen Gevers en De Locht. Onze topatleten hadden nu eenmaal veel trainingsuren nodig en de kastelen hadden ruimtes ter beschikking. De komst van Sporthal Rooienberg in 2013 was voor onze club uiteraard één van de mijlpalen.”

Verjaardagsfeest 2021

“Al die hoogtepunten ben ik nu in een boek aan het gieten, waarin ik ook aandacht heb voor onder andere de filosofie en de situatie anno 2020 van onze club. Een wall of fame brengt een overzicht van alle topatleten die bij ons hebben getraind. Bedoeling is dat op 18 december het boek wordt voorgesteld in de bibliotheek van Duffel, in het bijzijn van het gemeentebestuur en iedereen die in die 40 jaar lid of trainer is geweest bij Judoteam Jita Kyoei Duffel. Wie bij die voorstelling aanwezig wil zijn, dient zich via onze site in te schrijven.” Het boek is één van de elementen van het feestjaar van de club. “Het feestjaar werd geopend met een feesttraining dag op dag 40 jaar na de allereerste training van Judoteam Jita Kyoei Duffel in februari 1980. Omdat ik de stichter ben, had men mij gevraagd om zelf deze training te leiden. In juni stond er nog een groot feest gepland, maar in deze coronatijden nemen we liever geen risico. Dan geven we er maar volgend jaar een lap op.”