Duffels jeugdhuis start werking in openlucht: “Heropenen op een veilige manier” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

08u04 1 Duffel Het Duffelse jeugdhuis Lanteirn gaat vandaag onder strikte voorwaarden opnieuw open. Net als alle andere jeugdhuizen moest Lanteirn midden maart de deuren sluiten. De jongeren pikken de draad nu op met een buitenjeugdhuis.

“We krijgen al een paar weken de vraag van jongeren wanneer ze nog eens iets kunnen komen drinken,” zegt Mathijs Van Assche, voorzitter van het jeugdhuis. “We willen graag heropenen maar wel op een veilige manier. Daarom kiezen we ervoor om de komende maanden in openlucht een jeugdhuiswerking te voorzien voor onze leden en andere jongeren.”

Terras

Het jeugdhuis voorziet plaats voor 50 personen op het terras en past alle regels van de horecasector toe. Bediening gebeurt aan tafel en er wordt enkel drank in flesjes geserveerd. Je hoeft niet te reserveren. Tussen twee tafels is er minstens 1,5 meter afstand voorzien. Er is ook extra aandacht voor handhygiëne en poets. De binnenruimte blijft gesloten voor bezoekers, het sanitair is wel toegankelijk.Het jeugdhuis ging in gesprek met de gemeente over de heropeningsplannen. “We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Dirk Broes (N-VA), schepen van jeugd. “Het protocol voor jeugdhuizen is volledig doorlopen. We merken dat de ploeg van het jeugdhuis heel geëngageerd is om de heropening op een goede manier aan te pakken. De goesting om terug volk te ontvangen aan het jeugdhuis is groot.”

www.facebook.com/JHLanteirn/