Duffels consultatiebureau heropent vandaag: “Opnieuw starten met vaccineren van baby’s”



Antoon Verbeeck

07 april 2020

12u21 0

Het consultatiebureau van Duffel start opnieuw starten met het vaccineren van pasgeboren baby’s. Andere, minder dringende, consulten en afspraken worden verder uitgesteld. De lokale medewerkers van het consultatiebureau contacteren alle ouders voor een nieuwe afspraak. “Tijdig vaccineren is zeer belangrijk bij baby’s. Ze zijn misschien minder kwetsbaar voor het coronavirus, maar wel voor ziekten zoals polio, mazelen, kinkhoest, en dergelijke. Het is van groot belang dat onze allerkleinste tijdig gevaccineerd worden”, zegt schepen van Gezondheid Luc Van Houtven (CD&V). Het consultatiebureau doet er alles aan om de consultaties op een veilige manier te laten doorgaan. “Bij die consultaties houden we rekening met de verstrengde richtlijnen en zijn extra maatregelen rond hygiëne en afstand voorzien. Onze lokale medewerkers van het consultatiebureau contacteren zelf alle ouders voor een afspraak”, vertelt regioverpleegkundige Helga Theunissen. Bezoekers van het consultatiebureau komen niet meer via het onthaal binnen, maar maken uitzonderlijk gebruik van de aparte ingang om zo rechtstreeks de consultatieruimte te bereiken.

Ouders kunnen met al hun vragen en bezorgdheden steeds via telefoon of chat terecht bij je verpleegkundige of andere contactpersoon in het Kind en Gezin-team. Je kan ook terecht bij de Kind en Gezin-Lijn via 078 150 100 of via chat.