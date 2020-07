Duffels burgemeester over nieuwe provinciale maatregelen: “Veiligheid is absolute prioriteit” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

16u28 0

Burgemeester in Duffel Sofie Joosen (N-VA) heeft begrip voor de nieuwe provinciale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, zoals de invoering van een avondklok. De gemeente voelde zich eerder al genoodzaakt om enkele evenementen uit te stellen naar 2021, omdat de tweede golf voor een opstoot zorgde in de gemeente. “We zien de laatste dagen de cijfers van besmettingen stijgen, ook in Duffel”, reageert Joosen. “Bijkomende maatregelen zijn noodzakelijk. Dit zijn geen makkelijke keuzes maar veiligheid moet nu onze absolute prioriteit zijn.”