Duffelaars ontvangen dit weekend filters voor mondmaskers Antoon Verbeeck

07 mei 2020

Elke Duffelaar ontvangt van de federale overheid twee filters voor mondmaskers. De gemeente heeft intussen alle filters aangekregen en zal deze op 8, 9 en 10 mei verdelen in de Duffelse brievenbussen. Bij deze filters zitten ook richtlijnen voor het gebruik ervan. “Het dragen van een mondmasker is aanbevolen op openbare plaatsen en op plaatsen waar het moeilijk is om fysieke afstand te houden. Op het openbaar vervoer is het dragen van een masker verplicht voor reizigers vanaf 12 jaar en ouder. Voor extra bescherming kan je tussen de stoflagen van je mondmasker een extra filter steken”, klinkt het. Duffelaars die nog niet over een mondmasker beschikken kunnen zich registreren op www.duffel.be/mondmasker. Inwoners zonder computer kunnen telefoneren naar het nummer van ‘Duffel helpt’, 0492/23.06.68, om zich te laten registreren door een medewerker. Er wordt één mondmasker per gezinslid bezorgd. De concrete leverdatum hangt af van wanneer de fabrikant effectief kan leveren. Ook de mondmaskers worden aan huis geleverd.