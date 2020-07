Duffel wil groepsaankoop van regentonnen organiseren Antoon Verbeeck

01 juli 2020

13u41 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel gaat een groepsaankoop van regentonnen op poten zetten. Voor de organisatie ervan wil het andere gemeenten en IGEMO betrekken. Gemeenteraadslid van Groen Nora Bertels deed op de laatste gemeenteraad het voorstel.

“Een regenton installeren en aansluiten is eenvoudiger dan een regenput. Het opgevangen regenwater kan gebruikt om de planten, bloemen en groenten water te geven. Daardoor kunnen gezinnen besparen op drinkwater, en dus ook op geld. Regentonnen zijn niet de oplossing voor de droogteproblematiek, maar zo kunnen veel mensen wel hun steentje bijdragen. Door een samenaankoop te organiseren, zijn we zeker van de kwaliteit en van een lagere prijs. Zo besparen Duffelaars kosten en hoeven ze zich geen zorgen te maken over de praktische kant van de zaak”, aldus Bertels. Het idee van een groepsaankoop te organiseren werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.