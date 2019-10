Duffel veilt erfgoedstukken uit heemkundige collectie: “Eerst de Duffelaars hun mening gevraagd” Antoon Verbeeck

18 oktober 2019

18u46 2 Duffel Wie een stukje erfgoed in huis wil halen, moet op zaterdag in Duffel zijn. Een gedeelte van de heemkundige collectie van het lokaal bestuur wordt in Kasteel Gevers geveild. Verschillende stukken vonden reeds een nieuwe thuis in musea.

Een tweetal jaar geleden werd de gemeentelijke heemkundige collectie herbekeken. Na de sluiting van gemeentelijk museum in 2015 organiseerde het lokaal bestuur van Duffel enkel een tijdelijke tentoonstelling, waardoor heel wat stukken een lange tijd niet tentoon werden gesteld. Het bestuur wil daarom afslanken. “Om te weten te komen wat voor Duffelaars nog relevant was, hebben we een bevraging gedaan in het kader van Erfgoeddag. Uit die bevraging bleek dat bepaalde thema’s minder interessant werden bevonden dan andere. Vooral collecties rond algemene beroepen en religie konden de Duffelaars minder bekoren. Thema’s als de duffelcoat, de Duffelse industrie, kaarten en wapenschilden werden dan weer aangeduid als topcollecties. Op basis van de input van de Duffelse bevolking werd er bepaald wat we gingen bijhouden en wat een nieuwe thuis verdiende”, vertelt Ria Moens, deskundige cultuur en erfgoed van het lokaal bestuur.

Eigenaars en musea

“In eerste instantie hebben we eigenaars, of hun nabestaanden, die destijds een stuk hebben gedoneerd aan de gemeente gecontacteerd met de vraag of ze hun stuk terug in huis wilden halen. Daarna hebben we verschillende musea uitgenodigd voor een kijkdag. Onder andere ‘t Grom uit Sint-Katelijne-Waver, Het Molenijzer uit Putte, De Botermolen uit Keerbergen en het Karrenmuseum uit Essen namen Duffelse objecten mee op in hun collectie. Wat nu nog overblijft, zijn een 400-tal stuks, veelal kleine objecten, die openbaar worden geveild.”

Sikkels en lusters

Vrijdag konden geïnteresseerden al komen snuisteren tussen de objecten. Op zaterdag van 9 tot 12 uur loopt de veiling. Wat wordt er zoal verkocht? “Objecten uit religieuze sferen, beelden, meubelen en landbouwgereedschap, zoals sikkels en melkkruiken. Er wordt ook verlichtingsarmatuur uit Cinema Plaza verkocht. Het gaat om lusters die in het woongedeelte van de Plaza hingen en dus qua erfgoedwaarde minder interessant zijn dan de lampen uit de cinemazaal. Verder hebben we nog een collectie kerkboeken en heel wat werkgereedschap, zoals tangen en hamers.”

De aangekochte goederen moet je contant en onmiddellijk na aankoop betalen. De veiling vindt plaats in Kasteel Gevers, Rooienberg 21b.