Duffel toont documentaire en opent expo rond archeologische vondsten: “We willen iedereen restanten van Romeinse nederzetting tonen” Antoon Verbeeck

02 oktober 2020

11u20 1 Duffel Het gemeentebestuur van Duffel toont deze maand een documentaire rond de opgravingen van Romeinse restanten op de bouwwerf van de nieuwe gymhal. Daarnaast wordt er een tentoonstelling van enkele vondsten georganiseerd.

Begin juli heeft een archeologenteam opgravingen uitgevoerd op de site van de nieuwe gymhal aan de Rooienberg. Kort daarvoor waren sporen aangetroffen van een nederzetting uit de Romeinse periode. “De archeologen brachten heel wat bijzondere vondsten aan de oppervlakte. De meest unieke was een waterput uit gevlochten hout. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen, maar hij is vermoedelijk 1.800 tot 2.000 jaar geleden gebouwd. Bij de put zijn ook verschillende potscherven en een groot aantal dakpanfragmenten aangetroffen die terug te voeren zijn naar de Romeinse tijd”, vertelt schepen van Cultuur Lili Stevens (CD&V).

Documentaire

“Om veiligheidsredenen werd de werf in juli niet opengesteld voor het publiek. Toch willen we iedereen de blootlegging van deze bijzondere ontdekking niet onthouden. Daarom hebben we de archeologische onderneming in beeld laten brengen”, vult schepen van Openbare Werken Jos Hellemans (CD&V) aan. Ondertussen zijn de beelden gemonteerd en is de documentaire afgewerkt. “In tien minuten zie je hoe de opgraving is verlopen. De archeologen geven toelichting bij wat ze hebben aangetroffen. Die beeldmontage vertonen we op zaterdag 10 en zondag 11 oktober in Kasteel Gevers aan de Rooienberg 21b. Op dezelfde locatie organiseren we een expo van de vondsten”, gaat Stevens verder.

Coronaveilig

“De vertoning en de tentoonstelling worden coronaveilig georganiseerd. Het publiek kan inschrijven voor een van de achttien tijdslots, met een maximum van tien mensen per slot. Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.” Inschrijven kan nog tot en met woensdag 7 oktober op www.duffel.be/archeologischevondst of 015/30.72.50 bij het vrijetijdsloket. De tentoonstelling gebeurt in samenwerking met GATE Archeology. “Het kasteel is helaas moeilijk toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. We zullen daarom later in oktober een digitale presentatie vertonen op de gemeentelijke website.”