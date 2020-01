Duffel stuurt brief naar Poolse ambassadeur: “Zones voor holebi’s en transgenders zijn verwerpelijk” Antoon Verbeeck

11u26 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel roept de Poolse regering op om homofobie te veroordelen en de fundamentele vrijheden en mensenrechten te respecteren. De gemeenteraadsleden ondertekenden daarvoor op maandag een brief.

Vorig jaar lieten tientallen Poolse steden en gemeenten weten zones te creëren waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn. Steden Gent, Leuven en Brugge riepen de Poolse ambassadeur al op het matje. Gemeenteraadslid Benjamin Van Wijnendaele van oppositiepartij Groen nam in Duffel het initiatief. “Dit is ronduit verwerpelijk. Daarom wilden we met de gemeenteraad een sterk signaal sturen.” Zijn collega’s in de gemeenteraad van Duffel waren het daarmee eens en stelden een brief op. “Het is belangrijk dat we deze brief over de partijgrenzen heen ondertekenen. Mensenrechten zijn immers geen partijpolitieke zaak. We tonen met deze brief dat we onze Europese waarden van vrijheid en non-discriminatie te allen tijde willen beschermen”, aldus voorzitter van de gemeenteraad in Duffel Rita Bellens (N-VA).

In Duffel wappert net zoals in vele andere gemeenten al jaren de regenboogvlag op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. “Ook nu laten we onze stem duidelijk horen”, zegt schepen voor Gelijke Kansen, Luc Van Houtven (CD&V). “Duffel is immers een warme, verdraagzame gemeente. Met deze brief onderschrijven we nog eens expliciet dat iedereen een plaats heeft in onze samenleving. We tonen respect voor ieders eigenheid.”