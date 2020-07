Duffel schenkt 4.500 euro aan humanitaire acties tijdens coronacrisis: “Ondersteuning is niet meer dan logisch”



Antoon Verbeeck

06 juli 2020

11u24 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel schenkt 4.500 euro aan humanitaire acties die ondernomen worden in landen die naast het coronacrisis ook te maken hebben met een humanitaire crisis.

“Duffel voorziet elk jaar budget om mensen in de wereld te helpen die in nood zijn. Door het coronavirus kwamen heel wat kwetsbare landen in een zeer benarde situatie terecht. De keuze om humanitaire acties in het kader van COVID-19 te steunen leek ons dan ook meer dan logisch”, zegt schepen van lokaal mondiaal beleid Luc Van Houtven (CD&V). “Het lokaal bestuur van Duffel draagt zijn steentje bij en schenkt in totaal 4.500 euro aan humanitaire noodhulp. Zo gaat 2.250 euro naar We Social Movements (WSM) en nog eens 2.250 euro naar het VN World Food Programma (WFP).”

We Social Movements (WSM) verleent medische zorgen en hulpmaterialen en verschaft voedselpakketten in 24 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarnaast verstuurt VN World Food Programme (WFP) voedselpakketten naar meer dan 80 landen; in gebieden die het zwaarst getroffen zijn door hongersnood vanwege het coronavirus.