Duffel schenkt 2.250 euro aan noodhulp voor slachtoffers natuurramp Antoon Verbeeck

11 december 2019

Het lokaal bestuur van Duffel gaat een som van 2.250 euro schenken aan noodhulp voor slachtoffers van een natuurramp. De Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn in maart 2019 getroffen door een cycloon en overstromingen. De voorlopige balans is enorm zwaar. Bijna 3 miljoen mensen zijn getroffen door de cycloon, waarvan de helft kinderen. UNICEF gaat op het terrein om te helpen. De prioriteit is het voorzien van toegang tot zuiver water en de basisbenodigdheden, zoals voedsel en sanitaire voorzieningen. “Lokaal bestuur Duffel draagt zijn steentje bij en schenkt 2.250 euro aan noodhulp voor de slachtoffers van de natuurramp. We voorzien elk jaar budget om mensen in de wereld te helpen die in nood zijn. Begin dit jaar koos het lokaal bestuur om Jemen te steunen; vandaag heeft Afrika ons nodig”, zegt schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Luc Van Houtven (CD&V).