Duffel pompt 800.000 euro in bibliotheek: “Nieuwe zalen, lift en zelfuitleensysteem” Antoon Verbeeck

29 november 2019

17u08 0 Duffel De bibliotheek van Duffel krijgt van het lokaal bestuur een grondige opfrisbeurt. Er komt onder andere een zelfuitleensysteem, de zalen worden aangepakt en een nieuwe lift vervangt de stoellift die momenteel aan de trap van de bib is geïnstalleerd. De gemeenten telt zo’n 800.000 euro neer voor de facelift.

Het huidige Duffelse bibliotheekgebouw werd in 1973 ingehuldigd en gaat dus al 45 jaar mee. Sinds de opening zijn er weinig tot geen aanpassingen gebeurd. Maar daar komt binnenkort verandering in. In juni 2018 keurde het lokaal bestuur het budget voor een binnenhuisarchitect goed, die de verbouwing van de bib in goede banen zal leiden. “We hebben nog een aantal wijzigingen aan de plannen gedaan. Op de gemeenteraad van maart of april 2020 verschijnt het dossier op de gemeenteraad”, zegt Lili Stevens (CD&V), schepen van Bibliotheek in Duffel. “De doelstelling is om de bibliotheek op maat van deze tijd te maken. Tegelijkertijd willen we van de bib een ontmoetingscentrum maken voor jong en oud en waar heel veel te beleven valt.”

Zalen

De infrastructuur wordt aangepast voor de komst van een zelfuitleensysteem en er gebeuren ook verschuivingen. Zo verhuist de discotheek naar het gelijkvloers. “Met een herorganisatie, willen we van de bib één groot geheel maken. Op basis van de uitleencijfers gaan we een selectie maken van welke stukken overbodig zijn en in welke zaken we niet langer moeten investeren.” Het oorspronkelijk plan om alleen de bibliotheekruimte op het gelijkvloers aan te pakken, werd ook uitgebreid naar de eerste verdieping. “We gaan op het verdiep nog een bijkomende ruimte creëren, die gehuurd kan worden door verenigingen en waar tijdelijke tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. De Beethovenzaal krijgt een grondige opfrisbeurt”, legt de schepen uit. “De twee zalen boven worden ook met elkaar verbonden. Nu had je vaak dat verenigingen zowel de Beethovenzaal boven als de Breughelzaal op het gelijkvloers gebruikten, en dat was soms wat vervelend om telkens van beneden naar boven te gaan. Er komt boven ook nog een multifunctioneel computerlokaal, waar verenigingen lesreeksen kunnen organiseren en waar onze mensen van de bib groepen kunnen ontvangen voor een presentatie.”

Lift

“De vernieuwde bibliotheek krijgt ook een lift. Momenteel kunnen personen die slecht te been plaatsnemen in de stoellift, wat niet altijd ideaal is. Het systeem blokkeerde ook regelmatig. Zeker een bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn. De komst van een lift is hoogdringend”, aldus Stevens. Het totale kostenplaatje van alle werken samen bedraagt zo’n 800.000 euro. In het najaar van 2020 zouden de eerste werken van start gaan. De bibliotheek zal gedurende de werken open zijn, zij het op een kleinere oppervlakte.”