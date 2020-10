Duffel plaatst ‘beweegbank’ in voortuin rusthuis Sint-Elisabeth: “Toegankelijk voor alle Duffelaars”



Antoon Verbeeck

02 oktober 2020

10u39 0 Duffel Het gemeentebestuur van Duffel heeft een ‘beweegbank’ geplaatst in de voortuin van rusthuis Sint-Elisabeth. De gemeente huurt deze bank van Sport Vlaanderen en zal er heel oktober blijven staan.

De bank bestaat uit een zitgedeelte voor vijf mensen en is daarnaast uitgebreid met structuren die 260 verschillende fitnessoefeningen toelaten. “Ten tijde van corona is het belangrijk dat mensen blijven bewegen. De bank staat in centrum Duffel-Oost en is dus toegankelijk voor Duffelaars. Iedereen kan op eigen tijd en tempo komen sporten”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Bewoners

“De beweegbank zal zeker ook door de bewoners van ons rusthuis worden gebruikt in het kader van animatie en kiné", vertelt schepen van Welzijn en Gezondheid Luc Van Houtven (CD&V). “De plaats van de beweegbank, vlak naast de cafetaria van het rusthuis, is een extra attractie voor iedereen in de cafetaria. Van daar kunnen ze de sporters aan de beweegbank gade slaan.”