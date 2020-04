Duffel levert kippen aan huis: “Levering zal plaatsvinden met respect voor maatregelen” Antoon Verbeeck

16 april 2020

12u24 0

Tijdens de maand januari werden er 742 kippen besteld bij het lokaal bestuur Duffel. Omwille van de huidige maatregelen die vanuit de diverse overheden van toepassing zijn, is het niet mogelijk om de kippen te komen afhalen op het technisch centrum. Maar ook in tijden van corona gaat de kippenactie van het lokaal bestuur Duffel door en zal een medewerker van het technisch centrum de kippen aan huis leveren. “Uiteraard stellen wij hierbij de veiligheid en gezondheid van eenieder als absolute prioriteit en zal deze levering plaatsvinden met respect voor alle hygiëne- en social distancingmaatregelen”, zegt Theo Boel (N-VA), schepen van Milieu en Natuur. De kippen worden in een doos aan huis geleverd op zaterdag 25 april 2020 tussen 9 en 13 uur. Alle Duffelaars die een kip verwachten werden reeds individueel op de hoogte gebracht.