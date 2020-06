Duffel laat terrasuitbreiding van horecazaken toe: “Samen met zaakvoerders zoeken naar oplossing op maat” Antoon Verbeeck

03 juni 2020

09u15 0 Duffel Om de heropening van de Duffelse horeca veilig en succesvol te laten verlopen, krijgen horecazaken de kans om hun vergund terras voor deze zomer uit te breiden. Lokaal bestuur Duffel vraagt elke horecazaak om in eerste instantie zelf na te denken over een mogelijke en haalbare terrasuitbreiding.

“Wij hopen dat de horecazaken binnenkort opnieuw de deuren kunnen openen. Om die heropening veilig en succesvol te laten verlopen, krijgen de horecazaken in onze gemeente de mogelijkheid om hun terras deze zomer uit te breiden. Samen met elke zaak zoeken we naar een oplossing op maat. Hopelijk kunnen we de komende weken ook nog rekenen op zonnig terrasjesweer”, zegt Dirk Broes (N-VA), schepen van Lokale Economie. Horecazaak dienen in eerste instantie zelf na te denken over een terrasuitbreiding. Vervolgens kunnen de Duffelse horecazaken hun intenties en wensen kenbaar maken aan de gemeente via het omgevingsloket (omgeving@duffel.be). “Het lokaal bestuur beoordeelt iedere aanvraag en komt in dialoog met de horecazaak tot de nodige praktische afspraken. De uitbreiding mag uiteraard de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengen”, klinkt het.

Terrasbelasting

“Eerder werd al door het college van burgemeester en schepenen besloten om de terrasbelastingen dit jaar niet te innen”, licht burgemeester Sofie Joosen (N-VA) toe. “Ook voor de uitbreiding zullen we geen extra kosten aanrekenen. Zo hopen we onze horeca toch een beetje ademruimte te bieden bij de heropening. Zij zijn erg zwaar getroffen de afgelopen maanden.”