Duffel helpt bundelt vragen en noden tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

20 maart 2020

13u55 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel roept Duffel helpt in het leven, dat alle noden en vragen tijdens de coronacrisis op elkaar gaat afstemmen.

“Meer dan ooit komt het er op aan rekening om te houden met de kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals eenzame mensen, ouderen, enzovoort. Vele mensen zijn geïsoleerd en hebben nood aan bepaalde hulp of een babbel. De komende dagen en weken zullen steeds meer mensen nood hebben aan ondersteuning. Anderzijds ontvingen we intussen al regelmatig vragen van mensen die vanuit hun zin voor burgerschap hun steentje willen bijdragen als vrijwilliger”, deelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA) mee. “Met deze website, die gratis ondersteund wordt door Give a day, matchen we hulpvragen en het hulpaanbod van Duffelaars.” Zo is er onder meer een oproep om boodschappen te doen, een kaartje of een tekening te maken, een babbeltje te doen of telefonische computerhulp te bieden. “Naast dit digitale platform zetten we ook andere middelen in om burgers te bereiken. Een brochure op maat van Duffel is volop in de maak. In de loop van volgende week zal die normaal gezien in alle Duffelse brievenbussen te vinden zijn. Mensen die niet weten wat of hoe ze kunnen helpen, kunnen zich registeren op www.duffel.be/duffelhelpt. Wie zelf hulp nodig heeft, neemt contact op via 0492 23 06 68 tussen 9 en 17 u.