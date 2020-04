Duffel gelast alle evenementen af en komt met regels voor heropening recyclagepark Antoon Verbeeck

01 april 2020

09u29 0 Duffel Het lokaal bestuur van Duffel gelast alle gemeentelijke evenementen die voor 3 mei zouden plaatsvinden af. Daarnaast blijft de blauwe zone tijdelijk opgeschort en zijn er ondertussen regels opgesteld voor de heropening van het recyclagepark.

“Vanaf dinsdag 7 april gaan de recyclageparken weer open, ook dat van Duffel. Er zullen wel strenge maatregelen worden opgelegd om de veiligheid te waarborgen. Zo mag bijvoorbeeld ieder gezin maar één keer per week naar het recyclagepark komen, moet je tijdens het aanschuiven in je wagen blijven enzovoort. Bedoeling is eveneens dat je niet noodzakelijke bezoeken aan het recyclagepark uitstelt. Je zal er ook niet terechtkunnen met asbestcement, herbruikbare goederen of textiel, ook niet in straatcontainers. De afvalophalingen blijven voorlopig gewoon doorgaan”, deelt het lokaal bestuur mee.

Geen parkeercontroles

Het lokaal bestuur Duffel is onlangs met parkeerbedrijf APCOA PARKING overeengekomen om tijdelijk niet meer te controleren op het parkeren in de blauwe zone. “De maatregel geldt enkel voor parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen met parkeerschijf. De politie zal inbreuken zoals parkeren op voetpaden, fietspaden, oversteekplaatsen of gehandicaptenparkeerplaatsen blijven verbaliseren. De maatregel geldt sinds 19 maart en wordt verlengd tot en met 19 april”, klinkt het. “Ten slotte worden alle evenementen van lokaal bestuur Duffel die plaatsvinden tot en met 3 mei afgelast. Concreet gaat dit bijvoorbeeld over de markt voor mensen met talent, erfgoeddag, de buitenspeeldag, enzovoort.”