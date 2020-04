Duffel creëert financiële ademruimte voor inwoners en ondernemers: “Belastingen worden tijdelijk opgeschort en geen factuur voor niet-gebruikte infrastructuur” Antoon Verbeeck

21 april 2020

12u23 0 Duffel In deze coronatijd zorgt het lokaal bestuur Duffel via een eerste pakket van tien concrete maatregelen voor een financiële verlichting voor de lokale ondernemers en gezinnen die het nu moeilijk hebben. “Met deze maatregelen proberen we de impact van deze crisis te beperken voor de Duffelaars”, klinkt het.

Het college van burgemeester en schepenen heeft een principiële beslissing genomen om volgende maatregelen uit te werken: verenigingen en particulieren krijgen geen factuur voor huur van niet-gebruikte gemeentelijke infrastructuur zoals Cinema Plaza, zwembad en de sporthal, een vrijstelling standgeld voor de marktkramers tijdens de weken dat er geen markt kan plaatsvinden en tickets voor het eigen programma van Cinema Plaza worden terugbetaald. “Daarnaast is er een stopzetting van controle in de blauwe zones, voorlopig tot en met 3 mei, is er geen terrasbelasting in 2020 en uitleendata van boeken, cd’s,.. uit de bibliotheek worden verlengd tot 14 mei zonder bijkomende uitleenkosten. Het inschrijvingsgeld voor Pasvit en Speelkriebel worden terugbetaald en de concessionaris van de cafetaria in de sporthal moet zijn vergoeding voor de dagen dat hij de zaak niet kon openen niet betalen.”

Nog maatregelen

De retributies en belastingen voor 2020 worden tijdelijk opgeschort en categorie 2 evenementen krijgen bij annulering toch 50 procent van hun subsidies. Dit zijn evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico of uitzonderlijk grote evenementen. Het gaat hier onder andere over De Oostfeesten. “Met dit eerste pakket van tien maatregelen hoopt het college van burgemeester en schepenen een eerste financiële verlichting te kunnen bieden aan onze Duffelse gezinnen en ondernemers. Uiteraard zullen in de nabije toekomst nog bijkomende maatregelen volgen. Dat is een logische consequentie. Covid-19 is groter dan wat we ons ooit hebben kunnen voorstellen en een extra financiële inspanning zal nog nodig zijn”, deelt het college mee.