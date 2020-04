Duffel belt alle 80-plussers op tijdens coronacrisis: “Eenzaamheid bij deze kwetsbare groep doorbreken”



Antoon Verbeeck

02 april 2020

08u57 0

Medewerkers van lokaal bestuur Duffel zijn momenteel alle 80-plussers in de gemeente aan het opbellen. Met deze belactie biedt het lokaal bestuur de oudere inwoners een luisterend oor en hulp aan. “Ouderen zijn een kwetsbare groep, niet alleen wat het coronavirus zelf betreft, maar ze geraken ook makkelijker geïsoleerd. Vorige week viel in heel Duffel al een extra editie van ons gemeentelijk informatieblad in de bussen. Zo proberen we al onze inwoners te bereiken met de juiste informatie. In de week van 6 april plannen we opnieuw een extra nummer in”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “Bijkomend hebben we ook beslist om onze 80-plussers actief te contacteren.” “We willen enerzijds bij deze doelgroep polsen naar eventuele hulpvragen en anderzijds de eenzaamheid doorbreken in volle coronacrisis”, vult Lili Stevens (CD&V) aan, schepen voor Senioren. “Het is immers belangrijk om in deze crisistijd aandacht te hebben voor mensen die kwetsbaarder zijn. Een simpel gebaar dat veel kan betekenen.”