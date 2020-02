Drugsdealer liet zich ook in natura betalen Wannes Vansina

12 februari 2020

16u28 0 Duffel 30 maanden cel en 8.000 euro boete. Dat vorderde de procureur in Mechelen tegen een man die drugs verhandelde in onder meer Duffelse cafés.

Volgens de procureur dealde de man al sinds 2014 cocaïne en cannabis. Hij zou daarbij aan een wederrechtelijk vermogen zijn geraakt van 26.900 euro, hoewel hij zich ook met seks liet betalen.“Officieel leefde de man van een uitkering, maar hij reed met een Audi, bezocht bars, betaalde escortes en schreef geld over naar Marokko”, aldus de openbaar aanklager.

Slagen

De handel was niet het enige waar de man zich voor moest verantwoorden. Na een cafébezoek in Duffel sloeg hij een andere man in het gezicht, met zware letsels tot gevolg. Volgens het slachtoffer omdat hij zogezegd had rondgebazuind dat hij een drugsdealer was.

Advocate Evelien Jacobs betwistte de drugshandel niet, wel de slagen en verwondingen. Volgens de verdediging was het de burgerlijke partij die in zwaar dronken toestand de beklaagde aanviel en was er bijgevolg sprake van wettelijke verdediging. Vonnis op 1 april.