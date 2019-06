Drugsdealer gevat wanneer hij vriend begeleidt naar politie voor verhoor… in ander drugsdossier TVDZM

07 juni 2019

13u30 0 Duffel Ahmed A.B. (22) uit Duffel riskeert een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. Hij stond terecht voor het verhandelen van drugs. De jonge drugsdealer liep tegen de lamp toen hij in februari 2019 een vriend begeleidde naar het politiekantoor voor verhoor in een ander drugsdossier. “De wagen rook al van mijlenver naar cannabis”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting.

Kort nadat de politie het voertuig had opgemerkt op de parking van het commissariaat in Sint-Katelijne-Waver, gingen zij over tot het doorzoeken van de wagen. “In de wagen werd een gebruikershoeveelheid drugs gevonden. Net zoals een honderdtal nieuwe plastic zakjes. En wanneer de politie hem meedeelde dat ze een huiszoeking gingen uitvoeren bij de twintiger, smeekte hij de agenten om dit niet te doen. Vervolgens sloeg hij op de vlucht. Pas na een zoekactie werd de 22-jarige aangetroffen in een paardenstal”, vertelt Claessens.

Huiszoeking

Die huiszoeking bleek uiteindelijk succesvol te zijn. Verstopt in een kussen, vond de politie een zak met 150 XTC-pillen, hasj, marihuana en bussen lachgas. De twintiger werd opgepakt voor verhoor maar werkte niet goed mee. Hij verklaarde zwaar verslaafd te zijn aan drugs maar weigerde zijn gsm te laten uitlezen door de speurders. “Toen hij dat uiteindelijk wel toeliet, troffen de speurders bezwarende sms-berichten aan. Hierop ging hij mondjesmaat over tot bekentenissen.”

Begeleiding

Zijn raadsvrouw Sylke Vankeerberghen ontkende de feiten op zitting niet. Zij vroeg aan de rechter om haar cliënt door te verwijzen naar de Drugopvolgingskamer. Op die manier zal hij maandelijks op de rechtbank moeten bewijzen dat hij zich laat begeleiden voor zijn drugsprobleem. Op het einde van de rit en indien hij intussen is afgekickt en geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd, riskeert hij een mildere straf. “Hij weet dat hij zich moet herpakken en heeft een vriendin die hem daarbij wil helpen”, besloot meester Vankeerberghen. Vonnis op 26 juni.