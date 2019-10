Droogkast vat vuur in veranda TVDZM

16 oktober 2019

De hulpdiensten zijn woensdagavond omstreeks 17.45 uur moeten uitrukken naar de Dokter Jacobstraat in Duffel. Volgens de brandweer was er een droogkast in de veranda van een woning in brand gevlogen. Eens ter plaatse, kreeg de brandweer het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De droogkast raakte beschadigd en werd naar buiten gebracht. Ook de wasmachine liep naar verluidt schade op. De brandweer moest de woning verluchten. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht.