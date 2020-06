Dit klein nageltje langs Netekanaal doet 30 fietsers lek rijden Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

09u30 0 Duffel Langs het Netekanaal op de grens van Duffel met Lier zijn zondag een dertigtal fietsers lek gereden. De oorzaak is een klein scherp nageltje.

De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) en hun collega’s uit Lier onderzoeken de zaak. Of het nageltje er bewust werd achtergelaten of niet, is nog niet duidelijk. Er wordt vanuit de politiezones gevraagd om verdachte handelingen te melden of aan mogelijke getuigen om zich te melden. Er wordt ook opgeroepen tot voorzichtigheid. Inmiddels werd de rijbaan al opgekuist door de Vlaamse Waterwegen. In april 2020 gebeurde hetzelfde op het jaagpad tussen Mol en Geel. Ook toen reden verschillende fietsers lek.