Antoon Verbeeck

16 januari 2020

In het zwembad zwem.com aan de Duffelse Rooienberg kan je ook in 2020 komen discozwemmen. Deze vrijdag gaan de discolampen opnieuw aan. De zwem.com verwelkomt ook “discozwemmers” op 21 februari en 6 maart. “Hippe beats, evergreens, top 30-hits,… we toveren het zwembad tussen 17.30 en 19.45 uur om tot een heuse disco met dj”, deelt de gemeente mee. Je betaalt voor het discozwemmen het gewone toegangstarief.