Dikke truien en soep warmen leerlingen Kiliaan op Antoon Verbeeck

11 februari 2020

In de Duffelse Basisschool Kiliaan namen ze vandaag deel aan de Dikkentruiendag. De verwarming werd lager gezet, maar daar bleef het niet bij. De leerlingenraad kroop voor de kleuters achter de kookpotten en maakte soep. Ook in de lagere school stond er soep op het menu. Er werd een nieuwe fruitboom aangeplant en leerlingen gingen aan de slag met een breinaald. “Wij pakken de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt samen met de leerlingen aan. Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten en kleine organismen, als insecten en andere dieren nodig. Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine. We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan de biodiversiteit op school: meer biodiversiteit helpt het klimaat”, aldus directeur Kim Biesen.