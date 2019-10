Dief snel gevat na diefstal van iPhone: “Hij liet naam en adres achter in winkel” TVDZM

21 oktober 2019

15u59 0 Duffel De politie van Bodukap heeft afgelopen weekend een verdachte opgepakt na de diefstal van een iPhone. Opmerkelijk genoeg moest de politie niet lang zoeken achter de verdachte. “Nadat hij eerst gebeld had naar de winkel om de gsm opzij te leggen, liet hij vervolgens in de winkel zijn naam en adres achter”, klinkt het bij de politiezone.

De dief werd intussen al bij hem thuis opgepakt, verhoord en ter beschikking gesteld van het parket. “Tijdens de huiszoeking werd de iPhone aangetroffen”, meldt de politie verder. De dief is een 24-jarige man. Kort voor de diefstal belde hij zaterdag eerst zelf nog naar de winkel in Duffel en vroeg hij specifiek achter een zwarte iPhone 11. Toen hij hoorde dat telefoon in stock was, vroeg hij om het gsm-toestel opzij te leggen en vertelde hij de winkeluitbater dat hij het toestel zo snel mogelijk zou komen ophalen.

“Eens in de winkel bleef de verdachte rondkijken en wachtte hij eerst tot alle andere klanten in de winkel buiten waren voor zich bekend te maken aan de uitbater”, aldus de politie. “Toen de uitbater van de winkel, de gegevens van de verdachte ingaf, nam hij het toestel en zette hij het op een lopen.” De politie werd ingelicht en spoorde de dief op. Lang moesten de agenten niet zoeken. Op basis van de achtergelaten gegevens, kon de politie de 24-jarige niet veel later al thuis aantreffen.