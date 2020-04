Dertig maanden met uitstel voor drugsdealer die zich laat betalen in natura Tim Van Der Zeypen

08 april 2020

10u10 0 Duffel Omar C. uit Duffel heeft van de Mechelse rechter een celstraf gekregen van dertig maanden met uitstel. De man werd schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs en slagen en verwondingen.

De politie kreeg C. enkele jaren geleden in het vizier. In het daaropvolgende onderzoek bleek dat de man gedurende zes jaar lang cocaïne en cannabis had verhandeld en zo door de jaren heen bijna 27.000 euro had verdiend. Al kon dit volgens het parket destijds mogelijk hoger liggen. Volgens sommige drugsafnemers liet hij zich ook uitbetalen in natura.

Vechtpartij

Naast het verhandelen van drugs stonde de man ook terecht voor een vechtpartij op café. De aanleiding was naar verluidt een hevige discussie over het feit dat C. een drugsdealer was. Mechels strafpleiter Evelien Jacobs ontkende op zitting de drugshandel niet maar de slagen en verwondingen wel. Volgens haar was het net de tegenpartij die haar cliënt had aangevallen en handelde C. enkel uit wettelijke zelfverdediging.

De rechtbank volgde de pleidooien van de verdediging niet en C. werd dus voor beide feiten veroordeeld. Naast de dertig maanden met uitstel werd ook de geldboete van 8.000 euro gedurende drie jaar uitgesteld. Aan het slachtoffer van de vechtpartij werd een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 40.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.