De Kunstfabriek in Duffel herstart gedeeltelijk met individuele lessen: “Verluchten klaslokalen en ontsmetten attributen”



Antoon Verbeeck

29 mei 2020

16u46 0 Duffel In de Kunstfabriek van Duffel worden er vanaf 8 juni opnieuw individuele muzieklessen georganiseerd. De groepslessen, ensembles en klassikale lessen taal, beeld en muziek worden dit jaar niet meer heropgestart. Voor de lessen die niet meer herstarten wordt een online aanbod voorzien.

“Wie individueel muziekles volgt aan de Kunstfabriek zal een mail ontvangen waarin staat of de lesgever zal herstarten of niet”, zegt Lili Stevens (CD&), schepen van Cultuur. “Start je individuele les terug op, dan kan je tussen 8 en 30 juni minstens één keer individueel muziekles volgen in de Kunstfabriek. Blijf je liever online lessen volgen dan kan dat ook. Tussen elke les is tien minuten voorzien om het leslokaal te verluchten en attributen te ontsmetten. Daardoor zullen de lessen niet meer doorgaan op het gewone uur. De leraar zal zijn leerlingen dus nog contacteren om te vragen of ze een individuele les in de Kunstfabriek willen en meteen een nieuwe afspraak maken.”

De leerlingen die herstarten ontvangen in de week van 2 juni nog praktische informatie over hoe een les precies zal verlopen, welke veiligheidsmaatregelen er verder nog van toepassing zijn en in welk lokaal ze verwacht worden. “Het lokaal bestuur voorziet ook een tegemoetkoming voor de gemiste live lessen van dit jaar. Cursisten kunnen een terugbetaling krijgen van tien procent van het inschrijvingsgeld van dit jaar. Cursisten die terug inschrijven ontvangen ook tien procent korting op de inschrijvingstarieven voor het volgende schooljaar.”