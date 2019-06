Danseres Amber Verhaert (18) krijgt 3 UNESCO-prijzen Els Dalemans

30 juni 2019

17u33 0 Duffel Amper 18 jaar oud is ze, maar Amber Verhaert uit Duffel maakt al grote naam als danseres. Het meisje, dat eerder al danste met Justin Bieber, mocht voor haar prestaties maar liefst 3 UNESCO- certificaten in ontvangst nemen. “Mijn grote droom is om deze passie te kunnen combineren met een job als kinesiste van een danscompagnie”, klinkt het.

De dansers van showteam ‘Are U Famous’ verzamelden zondag met hun families voor het jaarlijkse eetfestijn en de voorstelling van het zomerprogramma. Wat danseres Amber Verhaert niet wist, was dat burgemeester Sofie Joosen (N-VA) niet zomaar in het publiek zat. Zij kwam drie certificaten overhandigen van de ‘International Dance Council’. Dat is de overkoepelende organisatie voor alle vormen van dans in de wereld, die in 1973 werd opgericht binnen de UNESCO.

“Ikzelf ben één van de afgevaardigden van deze council in België, onze taak is om dansers met uitzonderlijk talent te zoeken en melden bij UNESCO”, zegt choreograaf bij ‘Are U Famous’ Kris Dejonge. “Aan zo’n certificaat zijn heel wat voorwaarden verboden: de danser moet het voorbije jaar minstens 150 uur gedanst hebben in een specifieke stijl, moet aan internationale wedstrijden hebben deelgenomen en meer.”

“Amber kwam in aanmerking voor maar liefst 3 awards: klassieke dans, jazzballet en showdance. Dat is heel uitzonderlijk, maar al even uitzonderlijk is ook Ambers talent. Ik ken haar sinds haar tiende, en zag toen al dat ze heel wat potentieel had. Door de jaren heen is ze enorm gegroeid, maar niet alleen haar talent is haar grote kracht. Amber werkt ook erg hard. Zo kon ze al meedansen met Justin Bieber en in Disneyland Parijs, deelnemen aan het Youth America Grand Prix in USA, enzovoort.”

Amber nam de drie certificaten dankbaar in ontvangst. “Het is allemaal een beetje raar en spannend, maar ik besef dat dit een unieke beloning is en ben er dus heel blij mee. Ik combineer mijn danslessen met mijn studies kinesitherapie aan de universiteit van Antwerpen. Ik moet dus een heel strakke planning volgen, regelmatig in de auto eten of mij onderweg omkleden... Maar het dansen is mij dat allemaal meer dan waard.”

“Mijn grootste droom, dansen met Justin Bieber, heb ik al bereikt. Mijn nieuwe doel is om dansen en kinesitherapie later te kunnen combineren. Ik hoop een job te kunnen bemachtigen als kinesiste van een danscompagnie. Zo kan ik zelf ook nog enkele jaren op het podium staan, bij de meeste dansers doet hun lichaam hen rond hun 35ste afhaken. Daarom studeer ik ook, en ik wéét dat zo'n diploma belangrijker is dan en hobby, maar toch... Al sinds mijn vijfde doe ik niets liever dan dit, ook mijn vader en moeder hebben allebei gedanst. Het zit ons duidelijk in het bloed.”