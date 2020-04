Corona legt afbraakwerken Duffelse ziekenhuiscampus niet stil: “Maar werktempo ligt wel lager” Antoon Verbeeck

08 april 2020

18u22 0 Duffel De afbraakwerken van het voormalig ziekenhuis in Duffel zijn nog steeds aan de gang, zij het aan een trager tempo. Door het coronavirus moet de aannemer op de werf rekening houden met de geldende maatregelen. Een nieuwe bestemming voor de site is er nog niet.

In december vorig jaar werd op de voormalige ziekenhuiscampus aan de Rooienberg al het materiaal en de apparatuur verwijderd. De firma Verhelst Aannemingen uit Oostende ging daarna van start met de afbraak van de verschillende vleugels. Ondertussen sloeg het coronavirus hard toe, maar dat weerhoudt de aannemer niet om verder te werken. “De afbraakwerken met de kranen gaan nu gewoon verder. De werken in de gebouwen zijn naar een veel lager tempo gedraaid, aangezien de social distancing regels dienen te worden nageleefd. Uiteraard haalt dit het rendement naar beneden”, zegt Dany Daelemans, woordvoerder van AZ Sint-Maarten.

Tot kelderniveau

De aannemer kreeg zes maanden de tijd om de campus af te breken. Hoeveel weken extra corona daar nu aanbreit, is nog onduidelijk. “De aannemer heeft in zijn planning eerst geopteerd om te werken aan de binnenzijde van de site. Een eerste blok wordt momenteel afgebroken. De andere blokken worden verder helemaal leeggehaald zodat de eigenlijke afbraak vervolgens kan doorgaan. Het meest recente gebouw, met de hoofdingang, is de volgende blok die wordt afgebroken. De hele ontmanteling van de campus zal tot onder de funderingsplaten van het kelderniveau gebeuren.”

Bestemming

“De put die na de afbraak zal ontstaan, zal door de firma Verhelst Aannemingen opnieuw opgevuld worden. Na egalisering van het terrein zal dit worden ingezaaid. Na de werken blijft het terrein deel uitmaken van de campus van vzw Emmaüs in Duffel. Er zijn momenteel geen concrete plannen voor een andere bestemming”, klinkt het nog.