Cinema Plaza verwelkomt vanaf 2 juni studenten Antoon Verbeeck

27 mei 2020

08u44 0 Duffel Cinema Plaza in Duffel opent vanaf 2 juni de deuren voor studenten. Nu de voorstellingen werden afgelast of uitgesteld, kunnen studenten zich in de cinema voorbereiden op hun examens.

“De vorige jaren was er een studeerplek in de bibliotheek, maar daar worden nu werken uitgevoerd. De social distancing en de veiligheidsnormen kunnen er dus niet gegarandeerd worden. Met Cinema Plaza hebben we een nieuwe locatie gevonden. Bij deze wens ik alle studenten veel moed en succes toe”, vertelt onderwijsschepen Lili Stevens (CD&V).

“Samen met de jeugdraad gingen we op zoek naar een stille studeerplaats. De preventieadviseur heeft ondertussen de plaatsen in cinema Plaza verdeeld, zodat veiligheid in deze nieuwe locatie voorop staat. Er zal steeds toezicht zijn en iedereen moet zich aan de veiligheidsafspraken houden”, vult jeugdschepen Dirk Broes (N-VA) aan.